Польша готовится создать буферную зону на границе с Беларусью

Польские власти могут ввести 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью, решение может быть принято в начале июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на встрече с пограничниками и военными на границе с Беларусью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (29 мая - прим. ТАСС) рекомендовали нам ваши сослуживцы, чтобы мы вернули как можно скорее буферную зону 200 м на границе с Беларусью, там, где это необходимо. Вместе с министром национальной обороны, министром внутренних дел и всем кабмином мы примем это решение в начале следующей недели", - заявил польский премьер на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал TVP Info.

Туск также анонсировал более активное привлечение полиции и специальной техники для помощи пограничникам. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, присутствовавший на встрече, сообщил об увеличении численности военнослужащих польской армии на границе с Белоруссией.

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