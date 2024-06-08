ЕС может развязать торговую войну с Китаем после выборов в Европарлламент

Намерение ЕС ввести несколько тарифных ограничений против экспорта из Китая после завершения выборов в Европарламент (ЕП) может спровоцировать начало торговой войны между ними.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразило агентство Bloomberg.

По его оценке, повышение ЕС пошлин на импорт китайских электромобилей "почти наверняка" спровоцирует ответные действия со стороны КНР. Пекин может, например, принять аналогичные меры в отношении европейской авиационной и сельскохозяйственной промышленности. Такое развитие событий, в конечном счете, может "перерасти в торговую войну", указывает агентство.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ЕС к июлю может обложить поступающие в Европу китайские товары новыми тарифами на импорт. Эти меры должны будут компенсировать проводимую Китаем политику субсидирования экспорта ряда товарных категорий.

Руководство ЕС также проводит расследование в отношении китайских производителей ветряных турбин. Европейская сторона подозревает предприятия в использовании "несправедливых субсидий и поддержке правительства". До этого Евросоюз предпринял аналогичные шаги в отношении китайской фотоэлектрической продукции и электромобилей из КНР. В Министерстве коммерции Китая отвергли все обвинения ЕС, отметив, что действия европейских чиновников "приведут к негативным последствиям и неопределенности в торгово-экономических отношениях Китая и Евросоюза".

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