Израиль ликвидировал главу сил общей безопасности ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха руководителя аппарата общей безопасности радикального палестинского движения ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа.

"Ночью истребители нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Абу Аджаджа - главу аппарата общей безопасности ХАМАС в районе Рафаха. Силы общей безопасности ХАМАС служат "оболочкой" для военного крыла ХАМАС и играют центральную роль в обеспечении выживания организации и военной деятельности ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей роли Аджадж действовал по укреплению террористической организации в районе Рафаха", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе отметили, что "ЦАХАЛ известно о сообщениях, что в результате удара был убит мэр Нусейрата террорист Ияд Аль-Магари". "Аль-Магари был террористом с обширным опытом работы в рядах ХАМАС", - отметили военные, добавив, что "в прошлом в штаб-квартире ХАМАС на Западном берегу реки Иордан он играл значительную роль в планировании террористических атак".

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