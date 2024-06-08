В ВОЗ рассказали о новой возможной пандемии

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил, что "болезнь Х" после коронавируса возникнет, это остается вопросом времени и мир должен быть готов к ней. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию", - сказал Бердыклычев.

Он отметил, что предсказать, когда и где произойдет вспышка новой болезни невозможно, поэтому важная задача, по мнению эксперта, быть готовым к новой болезни.

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