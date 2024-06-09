В Турции расширяют рамки наказания за шпионаж

В Турции планируется расширить перечень преступных действий, подпадающих под действие статей Уголовного кодекса (УК) за шпионаж.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с законопроектом, представленным на рассмотрение Великого национального собрания (парламент), в главу УК, предполагающую наказание за разглашение государственной тайны и шпионаж, предлагается добавить пункт "О преступлениях, нацеленных на безопасность, либо наносящих ущерб политическим интересам государства".

Согласно новому пункту, любые действия, отвечающие стратегическим планам иностранных государств либо отдельных зарубежных структур, и противоречащие безопасности либо внутренним и внешним политическим целям Турции, караются тюремным заключением сроком от трех до семи лет.

Если данное преступное действие совершено в период войны либо в период подготовки к войне, и может нанести вред действиям армии и эффективности военных действий, мера пресечения ужесточается до 8-12 лет тюремного заключения.

При этом в зависимости от значимости объекта шпионажа с точки зрения национальной безопасности государства, срок заключения может быть увеличен вдвое.

Новый законопроект в числе прочих будет рассмотрен турецким парламентом на будущей неделе в рамках 9-го пакета изменений в законодательство страны.

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