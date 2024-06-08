США начали выводить своих военных из Нигера

США начали выводить свой контингент из Нигера. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его цитирует телеканал Afrique Média.

"Соединенные Штаты официально начали выводить свои войска из Нигера. 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну", - сказал он.

Договоренность о выводе контингента США была достигнута в мая 2024 года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Американские военные должны покинуть страну до 15 сентября.

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