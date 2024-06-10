МИД РФ напомнил Армении о ее финансовых обязательствах

Россия исходит из того, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Day.Az, об этом российским СМИ сообщили в МИД РФ.

"В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД назвали это общемировой практикой работы международных организаций, где финансовые обязательства соблюдаются независимо от желания какой-либо стороны приостановить или прекратить свое участие.

О решении прекратить финансирование ОДКБ ранее заявляла пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. Она уточняла, что Ереван не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности организации от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год".

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