Корабли США направлены для слежки за судами ВМФ РФ, прибывающими в порт Гаваны
США направили корабли для слежки за тремя российскими кораблями и атомной подводной лодкой, которые прибудут на Кубу на этой неделе в преддверии военных учений в Карибском бассейне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CBS.
"Хотя учения не считаются угрозой для США, американские корабли были развернуты для слежки за русскими", - сообщает телеканал со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседника телеканала, два американских эсминца и два корабля, которые буксируют за собой гидроакустическое оборудование, будут следить за подводной лодкой. Еще один эсминец и катер береговой охраны США - за тремя российскими кораблями.
"Очевидно, что это они (Россия - прим. ред.) сигнализируют о своем недовольстве тем, что мы делаем для Украины", - цитирует телеканал советника Белого дома Джона Кирби.
"Так что мы будем наблюдать за этим. (...) Но мы не ожидаем, что возникнет какая-либо непосредственная угроза или, откровенно говоря, вообще какая-либо угроза национальной безопасности США в регионе, в Карибском регионе или где-либо еще", - добавил он.
Как сообщает телеканал, ожидается, что российские военные корабли прибудут в Гавану в среду и пробудут там до следующего понедельника.
CBS отмечает, что прибытие российских кораблей в Гавану предшествует проведению Россией военно-воздушных и военно-морских учений в Карибском бассейне в ближайшие недели.
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