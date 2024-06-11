Корабли США направлены для слежки за судами ВМФ РФ, прибывающими в порт Гаваны

США направили корабли для слежки за тремя российскими кораблями и атомной подводной лодкой, которые прибудут на Кубу на этой неделе в преддверии военных учений в Карибском бассейне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CBS.

"Хотя учения не считаются угрозой для США, американские корабли были развернуты для слежки за русскими", - сообщает телеканал со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседника телеканала, два американских эсминца и два корабля, которые буксируют за собой гидроакустическое оборудование, будут следить за подводной лодкой. Еще один эсминец и катер береговой охраны США - за тремя российскими кораблями.

"Очевидно, что это они (Россия - прим. ред.) сигнализируют о своем недовольстве тем, что мы делаем для Украины", - цитирует телеканал советника Белого дома Джона Кирби.

"Так что мы будем наблюдать за этим. (...) Но мы не ожидаем, что возникнет какая-либо непосредственная угроза или, откровенно говоря, вообще какая-либо угроза национальной безопасности США в регионе, в Карибском регионе или где-либо еще", - добавил он.

Как сообщает телеканал, ожидается, что российские военные корабли прибудут в Гавану в среду и пробудут там до следующего понедельника.

CBS отмечает, что прибытие российских кораблей в Гавану предшествует проведению Россией военно-воздушных и военно-морских учений в Карибском бассейне в ближайшие недели.

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