Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства.

Об этом сообщается в совместном заявлении правительств двух стран, принятом по результатам встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном в Ереване.

Стороны отметили, что США и Армения за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза. Участники встречи подчеркнули важную роль США в трансформации силовых структур Армении.

"Соединенные Штаты высоко ценят продолжающийся вклад Армении в глобальные миротворческие операции и с нетерпением ждут дополнительного сотрудничества в области развития миротворческих и правоохранительных органов", - подчеркнули в Вашингтоне.

Отмечается, что две страны разделяют общие цели и общие демократические ценности.