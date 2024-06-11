Армения и США повысят уровень отношений
Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства.
Об этом сообщается в совместном заявлении правительств двух стран, принятом по результатам встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном в Ереване.
Стороны отметили, что США и Армения за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза. Участники встречи подчеркнули важную роль США в трансформации силовых структур Армении.
"Соединенные Штаты высоко ценят продолжающийся вклад Армении в глобальные миротворческие операции и с нетерпением ждут дополнительного сотрудничества в области развития миротворческих и правоохранительных органов", - подчеркнули в Вашингтоне.
Отмечается, что две страны разделяют общие цели и общие демократические ценности.
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