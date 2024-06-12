ВОЗ потребовала немедленного освобождения задержанных в Йемене сотрудников ООН

Сотрудники ООН и гуманитарных организаций, задержанные в Йемене, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Соответствующее заявление разместил на странице в X (ранее Twitter) генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глубоко обеспокоен задержанием сотрудника ВОЗ в Йемене вместе с другими сотрудниками ООН и гуманитарными работниками, - отметил он. - Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из ООН, чтобы обеспечить их безопасность". "Призываем к немедленному и безоговорочному освобождению. Гуманитарные работники никогда не должны становиться мишенями", - подчеркнул Гебрейесус.

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в распространенном в Женеве заявлении призвал освободить шестерых сотрудников возглавляемого им управления, а также "других лиц, задержанных из-за их связей с ООН, международными неправительственными организациями или другими структурами, поддерживающими гуманитарную деятельность". "Категорически отвергаю возмутительные обвинения в адрес наших сотрудников и глубоко обеспокоен условиями, в которых они содержатся", - сказал Тюрк.

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" ранее сообщили об аресте членов "американо-израильской шпионской сети", якобы связанной с Центральным разведывательным управлением США и работающей под прикрытием международных гуманитарных организаций. 7 июня офис генерального секретаря ООН проинформировал, что хуситы задержали 11 йеменских граждан, работающих в учреждениях системы всемирной организации.

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