В Германии хотят восстановить обязательный военный учет для юношей

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует восстановить обязательный военный учет для юношей. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Отмечается, что система была отменена 13 лет назад. Сейчас бундесвер хочет обязать всех юношей заполнять специальную анкету о желании и способности служить в армии. В планах минобороны ФРГ получать соответствующие анкеты от примерно 400 тысяч юношей. Это может стать первым шагом к возвращению обязательной военной службы.

По информации агентства, из 100 тысяч кандидатов планируется отбирать примерно 40 тысяч человек. Они будут проходить подготовку в бундесвере, служба для них будет длиться шесть или двенадцать месяцев.

Не все немецкие политики поддерживают идею о возвращении обязательного военного учета. Так, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль подчеркнул, что служба должна оставаться добровольной.

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