Китай обвинил ЕС в протекционизме

Антидемпинговые расследования Евросоюза в отношении китайских производителей электрокаров являются проявлением протекционизма и предлогом для введения дополнительных тарифов. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя возможное решение ЕС ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электрических автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данные антидемпинговые расследования являются типичным примером протекционизма. КНР рассматривает их как предлог для введения дополнительных тарифов на электрокары, импортируемые из Китая. Это является нарушением принципов рыночной экономики и правил международной торговли, наносит ущерб экономическому и торговому сотрудничеству Китая и ЕС, а также стабильности мировой автомобильной промышленности", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал ЕС "соблюдать обязанности по поддержке свободной торговли и противодействию протекционизму, а также совместно с КНР работать над улучшением общей ситуации в китайско-европейском торгово-экономическом сотрудничестве".

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что ЕС намерен объявить о введении дополнительной пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 25% несмотря на предупреждения правительства ФРГ о том, что этот шаг может привести к началу дорогостоящей торговой войны с Пекином.

По данным европейского издания Politico, в конце мая власти КНР направили замглавы ЕК Валдису Домбровскису письмо, в котором предупредили его об ответных мерах Китая на случай, если ЕС намерен начать торговую войну против Пекина, повысив тарифы на китайские товары. Согласно тексту, китайские власти озабочены участившимися в ЕС случаями антидемпинговых расследований в отношении компаний из КНР и надеются на восстановление нормального торгово-экономического взаимодействия с блоком. Отмечается, что в качестве ответной меры на дальнейшие недружественные шаги официального Брюсселя Пекин рассматривает повышение тарифов на импорт европейской сельскохозяйственной продукции и авиационной техники.

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