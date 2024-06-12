Подрядчик Dior в Италии эксплуатировал труд мигрантов из Китая и Филиппин

На производстве сумок Dior эксплуатировали нелегальных мигрантов из Китая и Филиппин. Об этом передает передает Day.Az со ссылкой на Corriere della Sera.

Согласно информации, две фирмы из итальянской провинции Милан, которые шили сумки по субподряду для французской компании Dior, эксплуатировали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев для удешевления стоимости производства.

Сообщается, что условия труда на предприятии были по-настоящему рабские: нелегальным мигрантам приходилось спать на работе и ходить в туалет на "минимальном этическом уровне".

Стоит отметить, что себестоимость премиальных, оригинальных сумочек на этом производстве составляла всего 53 евро при розничной цене 2 600 евро.

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