Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке проекта избирательной реформы в Новой Каледонии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на французские СМИ, об этом он сказал журналистам.

"Я принял решение приостановить действие конституционного законопроекта, который был проголосован обеими палатами (парламента), потому что мы не можем позволить, чтобы в это время преобладала двусмысленность", - сказал он.

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