Байден сообщил о сохранении высокого уровня цен в США

Уровень американской инфляции остается достаточно высоким. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цены все еще слишком высоки, но сегодняшний отчет свидетельствует о долгожданном прогрессе в деле снижения инфляции, которая в мае была нулевой в месячном исчислении и снизилась почти на две трети по сравнению со своим пиком", - отметил глава государства.

По его словам, "базовая инфляция находится на самом низком уровне с апреля 2021 года". "Заработная плата растет быстрее, чем цены, а уровень безработицы остается на уровне 4% или ниже в течение самого длительного периода за последние 50 лет", - отметил президент, добавив, что тем не менее "многие семьи чувствуют себя стесненными из-за слишком высоких потребительских цен".

Как сообщил в среду Минтруд США, потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам мая на 3,3% в годовом исчислении. По мнению экспертов, этот показатель должен был составить 3,4%.

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