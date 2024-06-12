https://news.day.az/world/1667755.html В Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих - ВИДЕО
В Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих - ВИДЕО
В Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как отмечается, одному из протестующих оторвало кисть руки.
Замглавы МВД Армении Арам Ованнисян, отвечая на вопрос журналистов о том, почему полиция применяет спецсредства против протестующих, сказал: "Хорошо сделали. Посчитайте сколько бутылок прилетело в мою сторону. Это вы провоцируете".
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