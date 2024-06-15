В 150 коммунах Франции прошли демонстрации

Марши альянса левых партий прошли в 150 коммунах по всей Франции под лозунгом "За "Новый народный фронт".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Демонстрации были организованы, в частности, в Париже, Нанте, Ренне, Монпелье, Ницце, Дижоне, Страсбурге и Бордо. Марши стали первой крупной акцией созданного в четверг "Нового народного фронта". В его состав вошли социалисты, коммунисты, партия "Неподчинившаяся Франция" и экологисты.

Для обеспечения безопасности МВД республики мобилизовало 21 тыс. полицейских и жандармов по всей стране.

В эфире телеканала перед началом маршей выступили лидеры левых партий. Как отметила глава экологистов Марин Тонделье, "левые должны сделать "Новый народный фронт" популярным". В свою очередь лидер Соцпартии Оливье Фор заявил, что "долг левых - собрать вместе свои силы". "Конечно, между нами существуют разногласия, но мы знаем, что главное сейчас - это объединиться", - сказал он.

Президент страны Эмманюэль Макрон ранее заявил, что экономические программы как правой, так и левой оппозиции "нереалистичны и опасны для Франции". По его словам, их реализация обошлась бы бюджету в сумму от €100 до €400 млрд. Левые обещают повысить минимальную заработную плату до €1,6 тыс. и отменить пенсионную реформу, повысившую возраст выхода на пенсию до 64 лет. Правые пообещали значительное снижение стоимости тарифов на электроэнергию и газ.

Ранее предшественник Макрона на посту президента Франции социалист Франсуа Олланд (2012-2017) сообщил о том, что поддерживает "Новый народный фронт" и готов баллотироваться в качестве его кандидата на внеочередных парламентских выборах. "Никогда еще в послевоенное время крайне правые не были так близки к приходу к власти", - отметил он в эфире BFMTV, добавив, что левые должны помешать приходу к власти правых.

Результаты опросов

Согласно итогам опроса социологической службы OpinionWay, обнародованным в субботу, 15 июня, в рейтинге политических партий перед досрочными выборами лидирует правое "Национальное объединение", которое может получить в первом туре поддержку 33% избирателей. Левые, провозгласившие восстановление "Народного фронта", пользуются поддержкой 25% избирателей. Правящий блок "Ренессанс" поддерживают 20% респондентов. Отказавшаяся примкнуть к какому-либо блоку либеральная партия "Республиканцы" имеет пока в активе не более 7% голосов, готовых поддержать ее в первом туре. Еще одна правая партия "Реконкиста" может претендовать на 3% электората.

9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!