Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с соответствующим заявлением она выступила на конференции по Украине в Швейцарии. "Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру", - сказала она, обращая внимание на стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители.

Ранее гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро заявила, что Евросоюз столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом. Она также сообщила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу.

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