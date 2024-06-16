https://news.day.az/world/1668637.html Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран из 91
Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран из 91
Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие форуме. Список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Среди поддержавших документ стран нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Кроме того, его не подписал Ватикан. На конференции Святой престол представлял государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.
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