Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран из 91

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие форуме. Список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди поддержавших документ стран нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Кроме того, его не подписал Ватикан. На конференции Святой престол представлял государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!