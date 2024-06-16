Израиль сообщил о перехвате цели в небе над югом Ливана

Израильские силы ПВО перехватили подозрительную воздушную цель в небе над Южным Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, воздушная угроза в приграничных районах на севере Израиля не объявлялась, сообщений о пострадавших не поступало. Где именно был совершен перехват, не уточняется.

Кроме того, в армии заявили, что некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в окрестностях населенного пункта Ярун на юге Ливана. Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла район Эль-Амры "для устранения угрозы", говорится в сообщении пресс-службы.

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