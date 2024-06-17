В Саудовской Аравии погибли более десятка паломников

МИД Иордании сообщил о смерти 14 паломников от солнечного удара во время хаджа в Саудовской Аравии, передает Petra. По данным агентства, внешнеполитическое ведомство согласовало с саудовскими властями вопрос о захоронении погибших в Саудовской Аравии или передаче их в родную страну. Еще 17 паломников пропали без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters.

Семьи желают, чтобы тела родных были переданы им как можно скорее. Пропавших без вести паломников продолжают искать. Иорданский посол Суфиан Кудах призвал всех жителей страны, совершающих хадж, в любое время обращаться за помощью.

В воскресенье, 16 июня, толпы паломников начали символическое побивание камнями дьявола в Саудовской Аравии на фоне сильной жары. Ритуал знаменует собой последние дни хаджа и начало празднования Гурбан-байрамы среди мусульман. Забивание камнями является одним из заключительных обрядов хаджа - одного из пяти столпов ислама. Ритуал ежегодно длится пять дней.

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