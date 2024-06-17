МИД Китая осудил США за распространение дезинформации

Пекин осуждает кампанию США по публикации дезинформации в социальных сетях о других странах. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, сообщает телеканал CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"США распространяют ложную информацию, отравляют среду общественного мнения и портят имидж других стран, манипулируя социальными сетями. Это их последовательная практика. Китай решительно выступает против этого", - сообщил представитель дипломатического ведомства.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно "держать глаза открытыми" и знать о такого рода действиях Вашингтона.

Линь Цзянь выразил надежду, что США смогут "исправить свой менталитет" и прекратят "выдумывать и распространять" дезинформацию против других стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!