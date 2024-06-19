В Польше раскрыли схему завоза нелегалов в страну с Запада

Немецкая полиция по ночам завозит нелегальных мигрантов в Польшу. сообщает издание Dziennik.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщило об инциденте, произошедшем в районе города Осинов-Дольный на западе страны - полицейская машина немецких правоохранительных органов пересекла границу, после чего из машины высадились двое взрослых и трое детей.

"Когда полицейская машина отъехала, оставшиеся люди приставали к прохожим и направились к одному из крупных дискаунтеров. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и пограничники, но группы людей с Ближнего Востока там уже не было. Была проведена проверка прилегающих территорий, однако пока это не принесло результатов", - сообщает издание.

На ситуацию отреагировал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек, отметивший незаконность действий немецкой стороны. Мрочек добавил, что ввоз в Польшу мигрантов с территории Германии мог быть инициативой отдельных немецких полицейских.

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