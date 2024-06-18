https://news.day.az/world/1668945.html Сильный пожар в больнице в Иране, есть погибшие
Сильный пожар в больнице в Иране, есть погибшие
Пожар прозошел в больнице в иранском городе Рашт.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.
В результате пожара погибли 9 человек.
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На данный момент 9 человек погибли в результате пожара в больнице Гаем в городе Решт, который произошел рано утром.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.
Согласно информации, число погибших, вероятно, увеличится. Ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины пожара.
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