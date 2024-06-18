Пожар прозошел в больнице в иранском городе Рашт.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.

В результате пожара погибли 9 человек.

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На данный момент 9 человек погибли в результате пожара в больнице Гаем в городе Решт, который произошел рано утром.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно информации, число погибших, вероятно, увеличится. Ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины пожара.