США не останавливали поставки оружия Израилю

Поставки вооружений США Израилю не прекращались, на паузе находится только передача одной партии мощных бомб.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как вы знаете, мы продолжаем оценивать одну поставку, о которой говорил президент [США Джо] Байден, касающуюся 2000-фунтовых бомб, из-за наших опасений по поводу их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах, и эта оценка еще проводится", - сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте.

"Но все остальное [оружие] поставляется в обычном порядке, опять же, с целью убедиться, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты в условиях множества вызовов", - подчеркнул он.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от США снять ограничения на поставки вооружений еврейскому государству.

Президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телекомпании CNN, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. В тот же день американский министр обороны Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи еврейскому государству в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены поставки авиабомб большой мощности.

10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов. Как уточнил Госдепартамент, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.

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