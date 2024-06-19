Очередной "шедевр" армянской пропаганды

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские пропагандисты сели в лужу. Очередной по счету конфуз случился не из-за происков их недругов, которые так и ищут возможности насолить армянам, а только по своей глупости, безграмотности и профнепригодности.

В попытке поднять боевой дух армии и населения армянские пропагандисты взяли видеоролики у западных коллег и прицепили надпись ВВС Армении. И этой дешевой дезой пытаются испугать нас и самоутвердиться в своих же глазах.

Проблема в том, что на видео можно увидеть новейшие истребители F-22 и военно-транспортные самолеты C-130 Hercules. Но этой техники у Армении не будет никогда. Как минимум, из-за того, что, к примеру, экспорт F-22 запрещен американским законодательством. Армяне, конечно, не изучили эту тонкость.

И именно по этой причине попытки армян выдать свои фантазии и мечты за реальность кажутся смешными. Особенно вспоминая то, что армяне закупили самолеты у России без боекомплектов.

И сегодняшняя Армения, которая столкнулась с колоссальным количеством проблем во внутренней и внешней политике, как в дипломатии и в экономике, своими попытками напугать кого-либо внушает не страх, а смех и жалость.

Такими ущербными попытками армянам не удасться обдурить кого-либо. А армянские пропагандисты могут продолжать жить в своей уютненькой эхо-камере, где будут рассказывать своим коллегам о своем надуманном величии, ппутно даря смех всем наблюдающим за ними.

А вот и видео этого "шедевра" армянской пропаганды: