https://news.day.az/world/1669390.html Франция после Армении продала самоходные артиллерийские установки и Эстонии
Франция после Армении продала самоходные артиллерийские установки и Эстонии
Эстония закупит у Франции 12 самоходных артиллерийских установок "Caesar".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отметили в Эстонском центре оборонных инвестиций, 6 самоходных артиллерийских установок должны быть поставлены до конца 2024 года, а остальные - до середины 2025 года. Стоимость покупки пока не разглашается.
Напомним, что ранее Армения подписала контракт о поставках из Франции артиллерийских установок "Caesar". Они будут доставлены в Ереван в течение 15 месяцев.
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