Опрос показал рост поддерживающих активную роль США в мире американцев

Число американцев, поддерживающих активную роль страны на мировой арене, выросло на 12 процентных пунктов за последние шесть месяцев. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В майском опросе, опубликованном в понедельник, 54 процента американцев заявили, что хотят, чтобы США были более вовлечены и лидировали в международных мероприятиях, по сравнению с 42 процентами в ноябрьском опросе. Треть американцев заявили, что США следует "меньше вовлекаться и реагировать на события", как и шесть месяцев назад", - пишет издание.

Предполагается, что рост участия США в международных делах напрямую связан с влиянием администрации президента США Джо Байдена на электорат Демократической партии. В частности, порядка 66 процентов демократов заявили, что поддерживают американское лидерство, что на 20 пунктов выше, чем по итогам ноябрьского опроса. При этом данную точку зрения поддержали 48,5 процента республиканцев, что говорит о росте лишь на 4 пункта.

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