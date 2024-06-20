Гросси заявил об отсутствии у МАГАТЭ доказательств разработки ядерного оружия Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"У нас нет информации о том, что Иран параллельно разрабатывает секретную ядерную программу. <...> Сегодня нет никаких доказательств ее существования", - сказал он. Как отметил глава МАГАТЭ, Иран, присоединившийся к Договору о нераспространении ядерного оружия, "не имеет права делать заявления" о том, что у него есть "все необходимое для создания бомбы".

"Такие риторические игры неприемлемы, когда речь идет о ядерном оружии, потому что они вызывают опасения и могут спровоцировать ответную реакцию других стран", - подчеркнул Гросси.

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