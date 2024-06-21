США и КНР провели неофициальные консультации по вопросам ядерного оружия

Китайская и американская стороны в марте впервые за пять лет провели в Шанхае неофициальные консультации по вопросам, касающимся ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской делегации.

Эти контакты организовал президент гавайского аналитического центра Pacific Forum Дэвид Санторо. В них со стороны США приняли участие несколько бывших должностных лиц и исследователей, со стороны Китая - ученые и аналитики, включая отставных военных.

Как отмечает агентство, представители китайской делегации на консультациях заверили, что Китай не стал бы прибегать к угрозам применения ядерного оружия в случае конфликта, касающегося Тайваня. "Они заявили американской стороне, что совершенно уверены, что смогут одержать верх в конфронтации вокруг Тайваня с применением обычных вооружений без использования ядерного оружия", - приводятся в публикации слова Санторо. По его словам, китайская делегация также выразила уверенность в том, что Пекин "не заинтересован в обеспечении ядерного паритета" с США, "не говоря уже о достижении превосходства".

Представитель Госдепа сообщил агентству, что его сотрудники знали об этих консультациях, но не участвовали в них. Американское внешнеполитическое ведомство назвало такие контакты полезными, но подчеркнуло, что они не могут заменить встречи должностных лиц.

Американо-китайские консультации по контролю над вооружениями состоялись в ноябре прошлого года в Вашингтоне после паузы продолжительностью примерно четыре с половиной года. Делегацию США возглавляла помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. Ее визави был директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо.

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