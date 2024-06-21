В России разбился вертолет

Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Амурской области России.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

На борту находились четыре человека. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Возбуждено уголовное дело.

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