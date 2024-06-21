Гражданин Армении задержан в Германии за шпионаж

Правоохранительные органы Германии задержали трех человек - граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на внешнюю разведку.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Германии, передает Day.Az.

Отмечается, что трое задержанных действовали в Германии по указанию внешней разведки с целью сбора информации о лицах из Украины.

О разведке какой именно страны идет речь, не сообщается. Подозреваемые были задержаны 19 июня, а 20 июня судья выдал ордер на их арест.

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