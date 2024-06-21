https://news.day.az/world/1669796.html Гражданин Армении задержан в Германии за шпионаж
Гражданин Армении задержан в Германии за шпионаж
Правоохранительные органы Германии задержали трех человек - граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на внешнюю разведку.
Об этом сообщила Генеральная прокуратура Германии, передает Day.Az.
Отмечается, что трое задержанных действовали в Германии по указанию внешней разведки с целью сбора информации о лицах из Украины.
О разведке какой именно страны идет речь, не сообщается. Подозреваемые были задержаны 19 июня, а 20 июня судья выдал ордер на их арест.
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