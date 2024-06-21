Украина получит еще одну систему ПВО Patriot

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявила глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгрен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал NL Times.

По словам министра, ее страна и другое государство смогли собрать запчасти для одной такой системы ПВО. При этом она не стала раскрывать сроки поставки, "чтобы не давать россиянам никакой информации". Оллонгрен также не назвала страну, которая вместе с Нидерландами поставит Киеву Patriot.

Накануне стало известно, что Румыния решила передать Украине систему ПВО Patriot.

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