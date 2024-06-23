Погибли священник РПЦ и сотрудники полиции в результате терактов в Дагестане

Священник РПЦ и сотрудники полиции погибли в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

"Сегодня вечером в городах Дербент и Махачкала совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

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