https://news.day.az/world/1670125.html Погибли священник РПЦ и сотрудники полиции в результате терактов в Дагестане
Погибли священник РПЦ и сотрудники полиции в результате терактов в Дагестане
Священник РПЦ и сотрудники полиции погибли в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
"Сегодня вечером в городах Дербент и Махачкала совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
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