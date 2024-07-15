Стало известно, когда Китай начнет развертывание аналога Starlink

Китай в начале августа начнет развертывание спутниковой группировки G60, которая должна стать аналогом американской системы Starlink. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе первого пуска планируется отправить на низкую околоземную орбиту партию из 18 космических аппаратов. Издание ссылается на публикацию Shanghai Securities News, согласно которой в ближайшие дни первые спутники G60 покинут завод в Шанхае и отправятся на космодром Тайюань на севере Китая.

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