В Китае обвинили НАТО в создании рисков для безопасности Азии

Действия Североатлантического альянса, планирующего продвижение в Азию, представляют угрозу для стабильности мира и региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Так называемая безопасность НАТО обеспечивается за счет безопасности других стран, действия альянса создают чрезвычайно высокие риски для безопасности в мире и регионе", - сказал Линь Цзянь. "Будучи пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным блоком, НАТО утверждает, что является региональной оборонительной организацией, но в то же время постоянно переходит границы и расширяет полномочия, провоцируя конфронтацию <...>", - добавил он.

Линь Цзянь указал, что Китай решительно выступает против обвинений НАТО в адрес КНР, а также "против использования альянсом Китая в качестве предлога для продвижения на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион и обострения ситуации в нем". Пекин призывает НАТО отказаться от мышления времен холодной войны, игры с нулевой суммой, а также "перестать повсеместно создавать воображаемых врагов".

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