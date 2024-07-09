Британский парламент нового созыва провел первое заседание

Парламент нового созыва Великобритании провел первое заседание по итогам выборов, которые прошли в Соединенном Королевстве 4 июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заседание началось с того, что 650 депутатов заняли свои места, причем 334 из них их сделали это впервые, так как были избраны лишь на прошлой неделе. При этом новый премьер-министр Кир Стармер и члены кабинета возглавляемой им Лейбористской партии расположились на первой скамье по правую руку от спикера на том основании, что они представляют большинство, которое находится у власти. Консерваторы впервые за 14 лет переместились на скамью оппозиции по левую руку от спикера. После этого депутаты вновь избрали на роль спикера Палаты общин Линдси Хойла, который занимает этот пост с ноября 2019 года.

В своей первой речи в парламенте в качестве премьер-министра Стармер заявил о необходимости того, чтобы "политика производительности" сменилась "политикой служения".

Риши Сунак, который лишился должности премьер-министра, но остался лидером Консервативной партии, впервые обратился к депутатам в качестве лидера Верной оппозиции Его Величества, или официальной оппозиции. В своей речи Сунак извинился за провальное выступление партии на выборах и пообещал, что консерваторы отныне будут скрупулезно контролировать деятельность правительства в качестве оппозиции, действуя "профессионально, эффективно и со смирением".

Официально парламент начнет работу 17 июля. В этот день король Карл III выступит с так называемой тронной речью. Она по традиции пишется действующим правительством и содержит его приоритеты на предстоящие пять лет.

Лейбористская партия сформировала новое правительство страны по итогам парламентских выборов. Она получила 412 мест в 650-местной Палате общин. Правившая с 2010 года Консервативная партия смогла сохранить всего 121 депутатский мандат. Это треть от полученных ей в 2019 году мест и наихудший результат партии в ее истории.

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