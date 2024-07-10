Штабы НАТО будут приведены в состояние готовности

Новая структура командования НАТО приведет региональные штабы, ранее используемые для подготовки операций за пределами альянса, в состояние готовности "сдерживать любую угрозу". Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Модернизированная структура командования, которую лидеры [стран НАТО] будут продвигать в Вашингтоне, превратит штабы, которые когда-то были пригодны для использования в мирное время и [проведения] операций за пределами территории [альянса], в штабы, готовые сдерживать любую угрозу и защищать территорию союзников", - отмечается в документе, приуроченном к саммиту НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

В нем говорится, что "альянс завершил работу над планом модернизации системы коллективной обороны, <...> теперь НАТО может привязывать силы альянса к конкретным географическим регионам и задачам".

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