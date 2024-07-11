Ереван своими руками дестабилизирует обстановку на Южном Кавказе

У российской стороны вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом в интервью российским СМИ заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 9-10 июля находился с визитом в Вашингтоне, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию НАТО.

Говоря о сфере безопасности, Галузин подчеркнул, что вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющейся у Еревана озабоченности в отношении ОДКБ, к сожалению, выбрали иной путь, сказал замглавы МИД России.

"В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления", - заявил он.

С точки зрения дипломата, "углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель - "стратегическое поражение" России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, в том числе в ущерб собственной безопасности".

По его словам, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов.

"На мой взгляд, о нереалистичности попыток "усидеть на двух стульях", пусть и в другой - экономической сфере, предельно ясно выразился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в выступлении на форуме "Примаковские чтения" в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС", - заметил Галузин.

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