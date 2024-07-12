На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военные указали, что сигналы, предупреждающие об угрозе обстрела, сработали в населенных пунктах Адамит и Авивим на севере еврейского государства.

В предыдущий раз армия информировала о воздушной тревоге в северной части Израиля 11 июля.

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