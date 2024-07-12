Премьер Эстонии собралась в отставку

Глава эстонского правительства Кая Каллас подаст президенту страны заявление об отставке в понедельник, 15 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал ERR.

"В понедельник утром президент Эстонии Алар Карис встретится в Кадриорге с... Каей Каллас, которая, как ожидается, подаст главе государства прошение об отставке", - говорится в материале.

Причиной ее ухода называют тот факт, что Каллас ранее выдвинули кандидатом на пост главы евродипломатии. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. Предполагается, что пост Каллас перейдет к Кристену Михалу, который в настоящее время занимает пост министра климата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!