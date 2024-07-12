Казахстан намерен создать компанию по реагированию на разливы нефти на Каспии

Казахстан планирует создать новую государственную компанию "Теңіз жасағы" по реагированию на разливы нефти в Каспийском море.

Как передает в пятницу Day.Az, соответствующий проект постановления правительства Казахстана размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту постановления правительства, предлагается создать "Теңіз жасағы" со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Организация будет находиться на балансе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Новая компания будет заниматься предоставлением в пользование, эксплуатацией, управлением и сервисным обслуживанием Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти и других объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря, созданием объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря, и работами по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и на береговой линии.

Кроме того, компания будет участвовать в проектах по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования и оказывать техническую поддержку в нефтегазовой отрасли.

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