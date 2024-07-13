https://news.day.az/world/1674563.html Турция ведет переговоры с Россией и Украины по поводу зернового коридора - Эрдоган
Турция ведет переговоры с Россией и Украины по поводу зернового коридора - Эрдоган
Турция ведет переговоры с Россией и Украины по поводу открытия зернового коридора, сообщил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az.
Эрдоган отметил, что пока каких-либо результатов по этому вопросу не достигнуто.
"Моя последняя встреча с президентом России Путиным касалась данного вопроса. Мы также обсуждали эти вопросы с президентом Украины Зеленским на саммите НАТО", - сказал президент Турции.
Эрдоган выразил надежду на возобновление работы этого коридора.
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