Турция ведет переговоры с Россией и Украины по поводу зернового коридора

Турция ведет переговоры с Россией и Украины по поводу открытия зернового коридора, сообщил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az.

Эрдоган отметил, что пока каких-либо результатов по этому вопросу не достигнуто.

"Моя последняя встреча с президентом России Путиным касалась данного вопроса. Мы также обсуждали эти вопросы с президентом Украины Зеленским на саммите НАТО", - сказал президент Турции.

Эрдоган выразил надежду на возобновление работы этого коридора.

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