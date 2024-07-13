ЦАХАЛ сообщил о перехвате воздушных целей у южной границы Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила две подозрительные воздушные цели, которые приближались с востока к израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После того как некоторое время назад прозвучали сирены на территории промышленной зоны в Эйлате на юге Израиля, система противовоздушной обороны ЦАХАЛ совместно с истребителями израильских ВВС успешно перехватила две подозрительные воздушные цели, которые приближались с востока к израильской территории. Сирены воздушной тревоги сработали из-за опасности падения обломков в результате перехвата. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

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