Великобритания истощила свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны королевства Люк Поллард, передает радиостанция LBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"За последние годы у нас образовались новые пробелы в возможностях, и на то были веские причины. Например, мы поддержали наших друзей в Украине, пожертвовав британскую военную технику", - рассказал глава оборонного ведомства Британии.

При этом Поллард подчеркнул, что правительство нового премьер-министра Кира Стармера не считает подобные растраты неправильными. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.

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