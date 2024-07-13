В Британии заявили об истощении арсеналов
Великобритания истощила свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны королевства Люк Поллард, передает радиостанция LBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"За последние годы у нас образовались новые пробелы в возможностях, и на то были веские причины. Например, мы поддержали наших друзей в Украине, пожертвовав британскую военную технику", - рассказал глава оборонного ведомства Британии.
При этом Поллард подчеркнул, что правительство нового премьер-министра Кира Стармера не считает подобные растраты неправильными. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.
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