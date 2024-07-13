Во Франции появится школа имени армянского радикала

Автор: Байрам Эльшадов

И когда уже казалось, что французские политики не смогут опуститься ниже в своих попытках осчастливить армянское лобби, эти же самые политики превзошли самих себя. Теперь они решили назвать школу именем Мисака Манушяна, которого французы называют героем, забывая о том, что он являлся членом радикальной группировки.

А теперь во французском городе Ницца собираются открыть школу, которая будет нести имя вышеуказанного армянского радикала. Об этом сообщили представители города в социальной сети Х (ранее Twitter).

Начнем с того, что из раза в раз во Франции обращаются к тем же лицам, когда необходимо актуализировать армянский вопрос. Персона Мисака Манушяна, считающегося во Франции героем сопротивления, является одной из тех, за которой франко-армянский пропагандистский дуэт хватается при каждом удобном случае. При этом, как мы отметили, сам Манушян был участником радикальной группировки, что является лишь одним из сомнительных пунктов его биографии.

Еще совсем недавно вопрос с перезахоронением его останков стал актуальной темой франко-армянских отношений. Дело дошло до того, что в вопрос вмешался французский президент Эммануэль Макрон, который разбрасывался хвалебными речами в отношении армянского радикала, которого решили перезахоронить в Пантеоне с другими великими французами.

Примечательно, что вся эта дискуссия была инициирована незадолго до визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию.

Учитывая этот пример сразу возникает вопрос - а к чему готовятся французы и армяне сейчас, что снова вспомнили о франко-армянском радикале? Или это банальная тактика армянского лобби во Франции, которая оптом подкупает всех до кого дотянется?

В любом случае, видно, что в своих попытках угодить армянскому лобби французы готовы на все. Могут сделать национальным героем человека с сомнительным прошлым, называть в его честь школы и прочие учреждения.

Главное чтобы спонсоры были довольны.