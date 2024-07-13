По меньшей мере 2 человека погибли, 28 получили травмы, в том числе четверо тяжелые, в результате аварии с автобусом в провинции Мугла на юге Турции. Автобус перевозил местных граждан из города Денизли в том же районе, сообщает агентство Ihlas, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, авария произошла на въезде в поселок Акьяка. У автобуса отказали тормоза, он столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями и врезался в стену дома. Пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование.

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