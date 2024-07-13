Громкий скандал в МО Армении: ущерб на миллиарды

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Армении обвиняется в причинении государству ущерба на сумму 6,2 миллиарда драмов (около $16 млн) через незаконное отчуждение 19 земельных участков. Следственный комитет Армении сообщил о завершении предварительного следствия по данному уголовному делу.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, участки находятся на проспекте Исаакяна и на холмах воинского пантеона "Ераблур".

Согласно материалам дела, бывший начальник Управления капитального строительства и расквартирования войск министерства обороны Армении продал указанные земельные участки по цене ниже рыночной, злоупотребив своими служебными полномочиями. Сделки заключались в период с 2005 по 2008 годы. В этом ему содействовал ряд представителей оборонного ведомства и госструктур.

Дело возбуждено по статьям 190 (часть 3, отмывание денег) и 375 (часть 2, злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Армении.

В настоящее время на имущество бывшего чиновника наложен арест.

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