Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин привели в ярость страны Евросоюза и блока НАТО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Global Times.

"Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвали ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их спешить с объяснениями, что Орбан не был уполномочен, и у него не было мандата от ЕС на ведение переговоров о перемирии с [президентом России Владимиром] Путиным", - говорится в статье.

Отмечается, что коллективный Запад не допустит проведения мирных переговоров без его посредничества. По мнению автора, "англо-американский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине", обеспечив тем самым себе доступ к залежам полезных ископаемых на территории страны.

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