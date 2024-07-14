Группа законодателей США изложила Байдену опасения по поводу предстоящих выборов

Группа американских законодателей поделилась с президентом США Джо Байденом своими опасениями касательно его перспектив в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Об этом говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Конгресса Прамилы Джаяпал (от штата Вашингтон), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, Байден 13 июля провел виртуальную встречу с законодателями. "Мы откровенно изложили президенту наши опасения и задали ему непростые вопросы о том, как действовать дальше", - отмечается в заявлении Джаяпал. По ее словам, законодатели из числа прогрессивных демократов "будут работать с тем, чтобы сделать все возможное для победы" над республиканцем Дональдом Трампом.

В свою очередь газета Politico сообщила, что несколько сенаторов от Демократической партии 11 июля также провели встречу с Байденом, на которой выразили обеспокоенность касательно его способности руководить США еще четыре года. По информации издания, сенатор Джон Феттерман (от штата Пенсильвания) на встрече высказался в поддержку выдвижения Байдена кандидатом от демократов, но его поддержали лишь четверо из присутствовавших членов верхней палаты Конгресса.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и его оппонента республиканца Дональда Трампа. По данным экспресс-опроса телекомпании CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, среди демократов в Конгрессе началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые представители партии публично призвали президента отказаться от участия в предвыборной гонке и уступить эту возможность более молодому политику.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

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